O Centro de de Apoio a Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia – Cappa, com sede em São João do Polêsine, está com nova direção.

Pelos próximos dois anos, quem está à frente do Centro é o paleontólogo Flávio Pretto, que substitui o também paleontólogo Leonardo Kerber.

Flávio Pretto é Bacharel em Ciências Biológicas, Mestre em Geociências, Doutor em Ciências e já é Biólogo/Paleontólogo no CAPPA há mais de três anos.

Fonte: Cappa