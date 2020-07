Centro de Operação de Emergência Municipal de Restinga Sêca teve primeira reunião

Na última quinta-feira, dia 9 de julho, o Centro de Operação de Emergência – COE Municipal, teve a sua primeira reunião. O COE foi instituído via Decreto Municipal 64/2020, e tem como finalidade definir ações para enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus, conforme os Decretos de Calamidade Pública nacional, estadual e municipal.

Os membros do COE, reunidos junto ao Gabinete do Prefeito, traçaram estratégias para uma possível retomada das atividades escolares deste ano letivo. Destaca-se que, as instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, já aplicam um plano de educação à distância. A meta é organizar as instituições para uma possível retomada das aulas presenciais, quando isso vier a acontecer.

Presenças: prefeito, Paulo Ricardo Salerno; secretárias, Jocelaine Brauner, da Saúde e Antonina Cavalheiro, da Educação e membros do COE: assessoria jurídica do Município, Felipe Vissoto Lopes; Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Marciano de Vargas; Secretaria Municipal de Educação, Naiane Araújo Dotto; Conselho Municipal de Educação, Adriana Cassol Heinsch; instituições de ensino públicas, Patrícia Marquet Michelotti; Instituições de ensino privadas, Eduardo Cervi Ferraz e Lisieli Rorato Dotto; Secretaria Municipal de Saúde, Helena Cristina Lavall Mohr e Isabelle Wegner de Bairros.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca