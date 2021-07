Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado de Nova Palma será inaugurado no final do mês

Seguem, em Nova Palma, os trabalhos de organização do Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado. O espaço será inaugurado oficialmente no dia 29 de julho, data do aniversário do município, com um evento transmitido via redes sociais.

Dentro das atividades de organização está o início da ornamentação em frente ao prédio, com a plantação de leivas de grama e Palmeiras-reais. Na parte interna, já está adiantada a transferência da Biblioteca Municipal para o local, com a instalação das prateleiras e disposição dos livros. Também segue o trabalho de transferência do Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG), com a instalação de todo o equipamento necessário para o funcionamento, bem como a transferência das famosas e históricas “caixinhas” da entidade, onde o padre Luiz Sponchiado arquivava as documentações das famílias.

Ainda no local, é providenciada a instalação de sinal de internet e, nos próximos dias, iniciará também o trabalho de pintura temática de parede externa, que servirá como referência indicativa com o nome do novo espaço cultural do município.

A solenidade oficial de inauguração do Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, localizado na Rua Almirante Tamandaré, nº 520, inicia às 18h30min, via internet, com a participação dos Irmãos Moro, Evandro Zamberlan & Márcio Correia, apresentações artísticas e musicais do município, Mostra Fotográfica da Juventude Rural, entre outros. Evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma