Centro Cultural de Nova Palma recebe o selo de “Parceiro do Geoparque Quarta Colônia”

Neste mês de setembro, o Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado, de Nova Palma, recebeu o selo de Parceiro do Geoparque Quarta Colônia. A chancela reconhece os serviços prestados no local pela sua qualidade e sustentabilidade, além de contribuir para o fortalecimento do Geoparque Quarta Colônia.

A equipe que coordena os trabalhos no espaço, onde funcionam Centro de Pesquisa Genealógica (CPG), Biblioteca Municipal e Museu Municipal, espera com isso, em breve, mais divulgação e alcance das iniciativas ali realizadas e, por isso, está trabalhando também em um folder do Centro Cultural para disponibilizar aos visitantes ou potenciais interessados em conhecer o local.

De acordo com a professora Monica Rossato, coordenadora do Museu, o espaço tem recebido grande número de visitantes, alunos de Educação Infantil, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (Eja), alunos de mestrado, professores das redes municipal e estadual, grupos de terceira idade, entre outros, totalizando um número aproximado de 500 pessoas que visitaram até o momento a mostra ali exposta desde julho, mostra da qual também será produzida um catálogo.

No final do mês de outubro, o Centro Cultural será um dos pontos de Nova Palma visitados pelos avaliadores da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que estarão na região da Quarta Colônia para a certificação ou não como um geoparque com o selo da entidade.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.