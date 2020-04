Centro Administrativo de São João do Polêsine recebe melhorias

A Administração Municipal de São João do Polêsine está empenhada nas melhorias do prédio do Centro Administrativo, que abriga algumas secretarias e departamentos.

O prefeito Matione Sonego explica que a melhoria começou com alguns reparos na estrutura das paredes e limpeza geral. Segundo o prefeito, a estrutura foi construída pelo então Governador do Estado Leonel de Moura Brizola em 1964, na época era conhecida como “Brizoletas”, tendo 56 anos. Essas escolas eram construídas com madeira, mas em São João do Polêsine foi construída toda em alvenaria devido o engajamento do povo em doar material.

Apesar de ter 56 anos a estrutura ainda segue bem conservada, mas alguns reparos são necessários, para conservação e embelezamento do local, mantendo também as características originais.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine