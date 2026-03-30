CELETRO vira a chave após enchente histórica e consolida ciclo recorde de investimentos

Menos de um ano após enfrentar um dos períodos mais críticos da história recente do Rio Grande do Sul, a Celetro apresentou um cenário que vai na contramão da crise: crescimento, expansão da rede e investimentos em nível histórico.

O balanço foi apresentado durante a Assembleia Geral Ordinária realizada no sábado (28), no parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, quando os associados também reconduziram, por aclamação, o presidente Bertino Rech ao comando da cooperativa para o período 2026-2030. Ao lado dele, passam a compor a diretoria o vice-presidente Laércio Radtke e o secretário João Wegner.

Durante a assembleia, os associados da Celetro também aprovaram a destinação das sobras do exercício de 2025, no valor de R$ 2.484.251,25. O montante será integralmente reinvestido na ampliação e modernização das redes de distribuição ao longo de 2026, reforçando a estratégia da cooperativa de direcionar resultados diretamente para melhorias no sistema elétrico e na qualidade do atendimento aos associados.

A assembleia teve como pano de fundo um resultado que chamou a atenção: mesmo após os prejuízos provocados pelas enchentes de 2024, a cooperativa não apenas recuperou sua capacidade operacional, como ampliou investimentos e fortaleceu sua presença regional. “Mesmo diante de um cenário adverso, conseguimos manter investimentos e fortalecer a cooperativa. Estamos colhendo os resultados de uma gestão responsável e comprometida com o associado”, avaliou o presidente Bertino Rech.

Investimento em meio à crise

Desde o início da atual gestão, a Celetro acumulou cerca de R$ 31 milhões em investimentos, direcionados principalmente à modernização da infraestrutura elétrica. O dado ganha relevância pelo contexto em que foi executado: um período imediatamente posterior a um desastre climático que comprometeu sistemas, estruturas e a própria dinâmica econômica das regiões atendidas.

A estratégia adotada priorizou a confiabilidade da rede. A substituição de postes de madeira por estruturas de concreto, a instalação de equipamentos automatizados e a criação de redes mais flexíveis para manobras rápidas passaram a ser parte do cotidiano operacional da cooperativa, reduzindo interrupções e ampliando a estabilidade do fornecimento. “Investir em infraestrutura foi fundamental para garantir qualidade e segurança no fornecimento. Os números refletem o esforço coletivo e a confiança dos associados na sua cooperativa. Seguimos avançando com equilíbrio financeiro e visão de futuro, de longo prazo”, projeta o presidente Bertino Rech.

Crescimento acompanha retomada regional

Os indicadores operacionais de 2025 confirmaram a retomada. A energia distribuída cresceu 8,40% em relação ao ano anterior, enquanto a energia adquirida aumentou 5,17%, refletindo a normalização do sistema. Já o consumo total avançou 9,67%, impulsionado pelos setores residencial, rural e comercial.

Esse crescimento reflete não apenas a normalização do fornecimento e a recuperação dos pontos de suprimento, mas também a retomada do faturamento integral e o aumento real do consumo. Para o presidente Bertino Rech, tal acréscimo confirma estabilidade do sistema de distribuição, e a energia adquirida voltou a alinhar-se ao crescimento da energia distribuída, confirmando a tendência de desenvolvimento da região de abrangência da cooperativa.

Decisão estratégica gera redução de custos em larga escala

Entre as medidas adotadas pela direção, a migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), consolidada em setembro de 2025, foi uma das mais relevantes. Em apenas quatro meses, a decisão gerou economia superior a R$ 2,2 milhões na compra de energia, com reflexo direto nas faturas dos associados, que tiveram redução média de 4,56%.

Obras ampliam capacidade e reduzem riscos

No meio rural, a cooperativa avançou com obras do Programa Energia Forte no Campo, beneficiando produtores em regiões como Passa Sete, Segredo, Lagoão e São Sepé. A adesão à quinta fase do programa prevê cerca de R$ 5,6 milhões em novos investimentos para ampliar redes trifásicas e atender ao crescimento da demanda.

Em Cachoeira do Sul, dentro do Programa Energia Confiável – da própria cooperativa – um dos principais aportes ocorreu na região do Castagnino, com investimento de R$ 2,3 milhões para melhorar a confiabilidade do fornecimento. A obra incluiu nova interligação com a rede da concessionária supridora e travessia sobre o Rio Jacuí.

Outro projeto estratégico foi a reestruturação dos pontos de medição de fronteira, com investimento superior a R$ 1,6 milhão. Das 21 unidades existentes, 17 foram reconstruídas, ampliando o controle da energia que entra no sistema e agilizando manutenções.

Modernização chega à gestão e à operação

A Celetro também avançou na criação de uma equipe de Linha Viva, permitindo manutenções sem desligamento de energia, implantou um Laboratório de Controle de Automação e investiu na renovação da frota e na infraestrutura tecnológica.

Na área administrativa, implementou práticas de compliance, avançou na adequação à LGPD e passou a cobrar pelo uso de postes por empresas de telecomunicações, criando nova fonte de receita. A política de reaproveitamento de materiais gerou economia superior a R$ 1,1 milhão ao longo do ano.

Terceirização fortalece governança e qualifica gestão administrativa

A Celetro avançou em 2025 na profissionalização de sua estrutura administrativa ao terceirizar áreas estratégicas como contabilidade, jurídico, compliance, suporte regulatório e assessoria tributária. A iniciativa teve como objetivo ampliar a eficiência dos processos internos, reforçar a segurança jurídica e garantir maior conformidade com as exigências do setor elétrico.

Na área contábil, a cooperativa passou a contar com a Positivo Assessoria, especializada em empresas de energia e cooperativas reguladas pela Aneel, fortalecendo os controles internos e a padronização dos procedimentos.

O setor jurídico foi estruturado com atuação segmentada. O escritório Denise Fincato Advogados assumiu frentes trabalhista, cível e de compliance, com foco na gestão preventiva de passivos e na implementação de práticas de integridade. Já o escritório Fayet Advogados passou a atuar na defesa criminal estratégica em casos empresariais e situações complexas que envolvam riscos institucionais.

A cooperativa também passou a contar com assessoramento tributário especializado do escritório Kümmel & Kümmel, responsável por orientação preventiva, planejamento fiscal e estratégias para redução de custos e riscos legais.

No campo regulatório, foi firmado acordo de intercooperação com a Certel, garantindo suporte técnico em gestão de ativos, processos tarifários e adequação às normas do setor elétrico, além de contribuir para otimização de recursos operacionais.

Com a adoção desse modelo, a Celetro buscou consolidar uma gestão mais técnica e especializada, ampliando a transparência, a eficiência administrativa e a sustentabilidade econômica da cooperativa.

Qualidade certificada e integração institucional

Em 2025, a cooperativa manteve a certificação ISO 9001 após auditoria externa, reforçando o compromisso com a qualidade dos serviços. Outro movimento relevante foi o retorno à Fecoergs, fortalecendo a articulação com outras cooperativas do setor elétrico. Segundo o presidente da entidade, Erineo José Hennemann, a integração amplia a representatividade e contribui para o desenvolvimento regional.

Presença social e comunitária mantida

Mesmo com foco em investimentos estruturais, a cooperativa manteve atuação social ativa em 2025. Foram distribuídos cerca de 18 mil kits escolares pelo projeto Força para a Educação, além da realização de cursos gratuitos de qualificação profissional e ações voltadas à integração dos colaboradores e das comunidades atendidas.

Nova gestão assume com base consolidada

Com a recondução da diretoria, a Celetro inicia um novo ciclo apoiada em uma base fortalecida e com investimentos estruturados para os próximos anos. A governança da cooperativa segue composta por representantes de diferentes municípios da área de atuação.

Confira a composição eleita para o período 2026-2030:

Conselho de Administração

Presidente: Bertino Rech

Vice-presidente: Laércio Radtke

Secretário: João Wegner

Diretoria Geral:

Diretor-Geral: Edson Moacir Mauad de Moraes

Conselheiros titulares:

Bráulio Born, Elisa Helena De Franceschi, Leo Bonna Müller, Lucindo Luiz Franceschett, Mario Ilo Grutzmacher, Neli Maria Somavilla Antonello, Nelson Priebe, Pio Antonio Ravanello, Renato Redin e Vilmar Alves Pedroso.

Conselheiros suplentes:

Adriano Alex Pothin, Angélica M. Cerentini De Franceschi, Celso Celio Ruff, Edenir Freiberg, Henrique Witeck, Lovair José Gottems, Luciano F. Barbosa de Carvalho, Nelio Fornari, Sergio Moacir Moraes Ferreira e Valdir Freese.

Conselho Fiscal

Titulares:

Antônio Ruben da Silveira, Reges Antônio Scapin e René Hübner.

Suplentes:

Edinei Natal Uliana, Paulo Afonso Schwab e Vinicius Só Porto.

A CELETRO EM NÚMEROS de 2022 a 2025:

Número de usuários– crescimento de 2,04% de 2022 a 2025

Extensão de redes em KM – crescimento de 0,33% de 2022 a 2025

Transformadores instalados – crescunebti de 2,74% de 2022 a 2025

Postes na malha de redes – diminuição de 1689 postes de 2024 a 2025

Potência instalada KVA – crescimento de 6,96% de 2022 a 2025

Energia adquirida KWH – aumento de 5,17% de 2024 a 2025

Energia distribuída KWH – aumento de 8,40% de 2024 a 2025

Energia distribuída (condumidores)

Rural – 12.521

Comercial – 1.070

Industrial – 41

Residencial – 10.063

Iluminação pública – 33

Poder Público – 428

Total – 24.156

Fonte: Celetro