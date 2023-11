CELETRO se consagra campeã geral do Sitracooper 2023 e conquista faixa de rainha dos jogos

A Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda (CELETRO) sagrou-se campeã geral do 32º Jogos do Sitracooper 2023, olimpíada esportiva realizada neste final de semana em Cachoeira do Sul. Com esse resultado, a CELETRO deixa sua marca como bicampeã geral do Sitracooper. O primeiro campeonato foi conquistado em 2017, em Taquari.

A programação do Sitracooper 2023 se encerrou na noite deste sábado (11) com o anúncio dos campeões das modalidades esportivas e o desfile das soberanas da edição de 2023. A candidata da CELETRO, Cláudia Kauany Oliveira Forratti, 17 anos, recebeu a faixa de rainha do Sitracooper 2023.

A CELETRO, de Cachoeira do Sul, sagrou-se campeã geral do Sitracooper 2023 com 66 pontos na pontuação geral. Para o presidente da CELETRO, José Benemídio Almeida, essa foi uma demonstração legítima de união de esforços por parte dos funcionários, que literalmente vestiram a camiseta da Cooperativa. “Nós, da direção, bem como os conselheiros e gerentes da CELETRO, estamos muito orgulhosos deste resultado. E isso vale para a nossa rainha também. Além de comprometidos com suas respectivas funções de rotina, os nossos funcionários demonstraram o quanto valorizam a CELETRO. Isso não tem preço”, avaliou o presidente Benemídio.

O vice-presidente e diretor-geral da CELETRO, Bertino Rech, comemorou o êxito conquistado pelos funcionários nas modalidades esportivas. Para Bertino, essa foi a coroação de todo um esforço que começou nos primeiros meses de 2023, quando a CELETRO começou a intensificar os preparativos na organização do Sitracooper na condição de anfitriã do evento. “Nossos funcionários estão de parabéns. Foi uma verdadeira festa do esporte. Nossa rainha também foi brilhante na passarela, esbanjou simpatia, beleza e carisma. A CELETRO é assim, feita de pessoas, de seres humanos que buscam sempre acertar e que vibram a cada vitória conquistada. Mas acima de tudo, é feita de pessoas que cooperam, que se ajudam. E isso tem um valor inestimável”, comemora Bertino Rech.

O gerente de Relações Institucionais da CELETRO, Edson Moraes (Macarrão), que junto com sua equipe atuou na coordenação da organização do 32° Jogos do Sitracooper 2023, destaca que o esforço dos funcionários é digno de reconhecimento e gratidão. Além disso, Macarrão salientou que a CELETRO, através do presidente Benemídio, do vice-presidente e diretor-geral, Bertino Rech, dos conselheiros e gerentes, cumpriu o seu papel enquanto anfitriã do evento. “Funcionários de todos os setores da CELETRO se doaram, se entregaram de alma e coração à organização do 32° Jogos do Sitracooper 2023. Estão todos de parabéns. Só tenho a agradecer a todos que se envolveram, que trabalharam, e especialmente às empresas parceiras da CELETRO que mais uma vez depositaram sua confiança no nosso trabalho”, agradeceu Macarrão.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Cooperativas de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do RS (Sitracooper), Carlos Alberto Diedrich, se disse impressionado com a mobilização e a dedicação da CELETRO, que uniu esforços de todos os seus setores na organização do evento. “Isso foi incrível, nos deixou muito honrados e muito à vontade aqui em Cachoeira do Sul. A CELETRO está de parabéns pela organização. Cada um dos seus funcionários não poupou esforços para que tudo saísse com excelência. Cada detalhe foi pensado pela CELETRO com muito carinho”, parabenizou Diedrich.

A CELETRO levou troféus de campeã na bocha, no vôlei masculino e futsal veterano. Foi destaque também no pingue-pongue (3° lugar), snooker (3° lugar), futsal força livre (2° lugar) e ainda levou o troféu de goleiro menos vazado no futsal veterano.

FAIXA DE RAINHA DO SITRACOOPER 2023 FICOU COM A CELETRO

Na escolha das soberanas do Sitracooper 2023, a candidata da CELETRO, Cláudia Kauany Oliveira Forratti, 17 anos, levou a faixa de rainha do concurso de beleza. Os jurados também escolheram como primeira princesa a candidata da CERTEL, de Teutônia, Nicoly Quadros dos Santos, e a faixa de segunda princesa ficou com Rafaela Fon Ribas, da COPREL de Ibirubá.



A CELETRO levou ainda o título de torcida destaque do 32° Jogos do Sitracooper 2023.

A RAINHA DO SITRACOOPER 2023:

Representante da Celetro – Cachoeira do Sul

Cláudia Kauany de Oliveira Forratti

Idade: 17 anos

Altura: 1,74

Cor dos cabelos: Loiro Mel

Manequim: 40

Literatura preferida: O Poder da Ação de Paulo Vieira

Filme preferido: A Paixão de Cristo

Música preferida: 7 Rings – Ariana Grande

Esporte preferido: Vôlei

Estudante do 2º ano do ensino médio

Pretende ser administradora

RESULTADO GERAL DO SITRACOOPER 2023:

CAMPEÃ-GERAL: CELETRO

Pingue-pongue

1º – Certel

2º – Ceriluz

3º – Celetro

Canastra

1º – Creral

2º – Cooprel

3º – Certaja

Snooker

1º – Cooprel

2º – Certil

3º – Celetro

Bocha

1º – Celetro

2º – Certil

3º – Ceriluz

Vôlei Feminino

1º – Cooprel

2º – Certel

3º – Certaja

Vôlei Masculino

1º – Celetro

2º – Certaja

3º – Certel

Futsal Veterano

1º – Celetro

2º – Ceriluz

3º – Certel

Futsal Força Livre

1º – Cooprel

2º – Celetro

3º – Certel

ONDE ACONTECERAM OS JOGOS

– Futsal livre – Ulbra Cachoeira do Sul

– Bocha – Sociedade Rio Branco

– Vôlei masculino e feminino – Ulbra Cachoeira do Sul

– Canastra – Afuc/CELETRO

– Pingue-pongue – Parque da Romaria

– Snooker – Parque da Romaria

– Futsal veterano – Ulbra Cachoeira do Sul

ATENÇÃO

Em razão da previsão de chuva que acabou se confirmando no sábado, o torneio de futebol sete teve de ser cancelado, em decisão conjunta do Sitracooper e a CELETRO.

COOPERATIVAS PARTICIPANTES:

– CELETRO (Cachoeira do Sul)

– Certhil (Três de Maio)

– Cermissões (Caibaté)

– Creral (Erechim)

– Certel (Teutônia)

– Cooperluz (Santa Rosa)

– Coopernorte (Viamão)

– Coopersul (Bagé)

– Cerfox (Fontoura Xavier)

– Certaja (Taquari)

– Ceriluz (Ijuí)

– Coprel (Ibirubá)

Fonte: Celetro