CELETRO recebe a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa

Foto: Celito Júnior

A Cooperativa de Eletrificação Centro Jacuí Ltda. (CELETRO) recebeu, na noite desta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A solenidade foi realizada na sede administrativa da Cooperativa, em Cachoeira do Sul, e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, do proponente da honraria, deputado Airton Lima, prefeitos e demais lideranças de Cachoeira do Sul e da região. A proposição foi aprovada por unanimidade pelos 55 deputados estaduais do Parlamento Gaúcho.

A Medalha é uma distinção da Assembleia Legislativa do RS destinada a pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado. “Parabenizamos a CELETRO por este reconhecimento merecido e por suas notáveis contribuições para o desenvolvimento econômico da região. Seus serviços prestados na área de distribuição de energia têm mudado a realidade dos 28 municípios atendidos, desenvolvendo especialmente o setor agropecuário, responsável pela geração de riquezas para toda a sociedade”, destaca o proponente da honraria, deputado Airton Lima.

Uma das principais lideranças políticas da Região Centro-Serra, que é uma das áreas atendidas pela CELETRO, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, destacou a importância da Cooperativa no desenvolvimento dos 28 municípios atendidos. “Com a sua energia, a CELETRO contribuiu para a emancipação de muitas localidades que hoje são municípios, uma conquista para comunidades que, com a energia em suas propriedades, viram o progresso acontecer”, ressalta Brito.

Para o Presidente da CELETRO, José Benemídio Almeida, a outorga da Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa é um momento que para sempre fará parte da história da CELETRO como a coroação de um trabalho histórico da Cooperativa em prol do desenvolvimento dos 28 municípios atendidos. “Sermos reconhecidos com uma distinção da Assembleia Legislativa de tamanha relevância reforça o nosso compromisso de seguirmos trabalhando com foco no desenvolvimento regional, olhando para frente, com visão de futuro”, ressaltou o Presidente Benemídio.

Para o Vice-Presidente e diretor-geral da CELETRO, Bertino Rech, a homenagem da Assembleia Legislativa demonstra a importância da Cooperativa para os seus associados. Segundo Bertino, muito mais do que uma instituição que distribui energia para as suas comunidades, a CELETRO é uma mão amiga que está sempre disposta a contribuir em melhorias para os associados nas mais diversas frentes. “A responsabilidade social é uma marca forte da CELETRO. Temos como exemplo o Projeto Força para a Educação, criado há quase 30 anos pelo nosso hoje Presidente Benemídio na gestão do saudoso Presidente Naldo Prates Corrêa, que todos os anos distribui 18 mil kits escolares aos filhos dos nossos associados. Além deste, promovemos cursos para qualificação profissional dos nossos associados e apoiamos uma infinidade de outros projetos sociais e culturais. A CELETRO é muito mais do que uma Cooperativa de distribuição de energia. É uma instituição preocupada com as pessoas, com os seus associados”, ressalta Bertino Rech.

Também prestigiaram a solenidade de entrega da Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prefeitos da região, dirigentes setoriais e autoridades civis, militares e religiosas.

Foto: Sérgio Ellwanger

SOBRE A CELETRO

A CELETRO é uma cooperativa de eletrificação fundada no dia 9 de setembro de 1969, no Clube Seco, em Restinga Sêca, em uma reunião que contou com a presença de prefeitos e líderes regionais. Nesta reunião, de fundação, ocorreram as primeiras 60 subscrições de capital.

Em 1970, o então prefeito de Cachoeira do Sul, Honorato de Souza Santos, teve a iniciativa de sediar a CELETRO na sua cidade. Com visão de futuro, alugou uma sala e instalou a cooperativa em Cachoeira, onde efetivamente iniciaram-se as atividades.

A CELETRO cresceu e formou sua estrutura ao longo do tempo. Hoje, sua área de atuação compreende 28 municípios na Região Central do Rio Grande do Sul.

A energia elétrica distribuída pela CELETRO avança cada vez mais em qualidade e eficiência. Nesses 54 anos de existência, seu maior investimento foi em ações para melhor atender os associados.

A CELETRO participou do desenvolvimento de cidades/municípios como Estrela Velha, Lagoão, Vila Nova do Sul, Santa Margarida do Sul, Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Cerro Branco, que eram distritos e foram emancipados.

Um dos principais diferenciais da cooperativa é agilidade no atendimento, assistência especializada e presença constante no apoio aos associados em suas mais diversas iniciativas comunitárias, sempre que necessário e possível. Ao longo de sua existência, a cooperativa estabeleceu uma relação de respeito e credibilidade dentro e fora dos municípios onde atua.

Visão de futuro. Esse é o lema da Cooperativa que é uma mão amiga da sua gente e um porto seguro para o seu associado. Afinal, para a CELETRO, o associado é o seu maior patrimônio.

Municípios atendidos:

Agudo

Arroio do Tigre

Caçapava do Sul

Cachoeira do Sul

Candelária

Cerro Branco

Dona Francisca

Encruzilhada do Sul

Estrela Velha

Ibarama

Júlio de Castilhos

Lagoa Bonita do Sul

Lagoão

Lavras do Sul

Nova Palma

Novo Cabrais

Paraíso do Sul

Passa Sete

Pinhal Grande

Restinga Sêca

Rio Pardo

Salto do Jacuí

Santa Margarida do Sul

Santa Maria

São Gabriel

São Sepé

Segredo

Sobradinho

Vila Nova do Sul

NOTA DE AGRADECIMENTO DA CELETRO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL:

Hoje, para nós, da direção da CELETRO, é um dia de glória. A CELETRO se sente profundamente agradecida por ter sido homenageada com a Medalha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Receber a distinção do Parlamento Gaúcho é a coroação de todo um trabalho desempenhado por esta Cooperativa para o desenvolvimento dos 28 municípios atendidos. A CELETRO, com a sua energia distribuída, há 54 anos leva desenvolvimento econômico e qualidade de vida aos seus associados, que hoje chegam a mais de 24 mil associados atendidos.

Queremos agradecer profundamente ao deputado Airton Lima, proponente desta homenagem. Um cachoeirense de coração, que bebeu da água do nosso Jacuí e hoje representa a nossa Cachoeira do Sul na Assembleia, com uma conduta marcada pela seriedade.

Um agradecimento especial também ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito. Um defensor nato das cooperativas, do cooperativismo e do nosso agronegócio. Tem desempenhado um trabalho como poucos deputados até hoje fizeram pelo nosso setor primário. Além disso, é uma das grandes lideranças políticas da nossa Região Centro-Serra, que é uma das áreas atendidas pela CELETRO.

Enfim, só temos a agradecer. Esta noite ficará para sempre marcada na história da CELETRO, uma cooperativa administrada com o propósito central de bem atender e servir aos nossos associados. Sermos reconhecidos com a distinção da Assembleia Legislativa reforça o nosso compromisso de seguirmos trabalhando com foco no desenvolvimento regional, olhando para frente, com visão de futuro.

Fonte: Celetro