Cavalo morre atropelado na ERS-149, em Restinga Sêca

Registrado no início da manhã desta segunda-feira, dia 8, um acidente de trânsito com atropelamento de um cavalo na ERS-149, em Restinga Sêca.

Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o condutor de um automóvel não viu o animal solto na rodovia, próximo ao acesso do Centro de Eventos, e acabou colidindo contra o cavalo. Em razão do impacto, o animal acabou morrendo. Já o motorista não se feriu e teve danos materiais no veículo.

A reportagem da Rádio Integração esteve no local e constatou a presença de outros cavalos soltos nas imediações da rodovia. Ainda foi realizado o contato com a Prefeitura de Restinga Sêca para saber informações sobre o ocorrido, porém eles não estavam sabendo do atropelamento e irão tomar as medidas cabíveis para o fato.

Não há informações sobre quem é o proprietário dos animais.