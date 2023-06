Categorização dos Serviços de Alimentação terá nova edição em Restinga Sêca

Nesta terça-feira, dia 13, às 15h30min, no Hotel Recanto Business Center, no Recanto Maestro, Restinga Sêca, haverá uma nova oportunidade aos empreendedores do serviço de alimentação da Quarta Colônia obterem informações sobre a Categorização dos Serviços de Alimentação.

Nesse dia, serão passadas as informações de como funcionará a Categorização e a importância para o turismo e gastronomia da região. A ação que tem por objetivo a valorização das empresas que prezam pela qualidade. Os estabelecimentos participantes receberão capacitações, visitas de inspeção, auxilio acadêmico e um selo para expor a qualidade sanitária.

Evento é uma realização da Universidade Franciscana (UFN), com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), Programa Inova RS da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) e Governo do Estado.