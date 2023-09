Categorização dos Serviços de Alimentação realizará capacitação em Faxinal do Soturno

Na próxima quarta-feira, dia 4, das 14h às 18h, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno (Rua Sete de Setembro, 790), haverá uma nova oportunidade aos empreendedores do serviço de alimentação de Faxinal do Soturno aderirem à Categorização.

Neste dia serão passadas as informações dos itens que compõem a Categorização e a importância para o turismo e gastronomia da região aos estabelecimentos possuírem o selo de qualidade sanitária.

A Categorização dos Serviços de Alimentação é uma ação que tem por objetivo a valorização das empresas que prezam pela qualidade. Os estabelecimentos participantes receberão capacitações, visitas de inspeção, auxílio acadêmico e um selo para expor a qualidade sanitária. Para Categorizar é obrigatório a participação em, no mínimo, uma capacitação de 4h.

Neste momento a etapa é de capacitação dos serviços de alimentação.

As inscrições devem ser feitas por meio do link: https://forms.gle/jDWqoC4HPhrt8Yvu5

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno