Casas da Defesa Civil serão entregues até 15 de agosto aos moradores de Ivorá

Os moradores de Ivorá receberão até o dia 15 de agosto as novas unidades habitacionais reconstruídas com recurso da Defesa Civil Nacional. As habitações serão entregues para as duas famílias que perderam suas casas com a enchente que atingiu o município em maio do ano passado.

No último dia 21, o prefeito de Ivorá, Josemar Zorzi Osmari, esteve verificando os últimos detalhes da obra, uma vez que as duas casas já são finalizadas. “Para a Administração Municipal é motivo de muita alegria poder concluir a obra destas duas casas e poder entregar a estas duas famílias. Esperamos que eles também saibam da importância do esforço do Governo Municipal e dos servidores da Defesa Civil, no desenvolvimento e conclusão deste projeto”.

O chefe do Poder Executivo ivorense estava acompanhado do secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Elvino Roque Moro.

No local onde havia as duas habitações, ao lado do Arroio Jacutinga, será demolido o que restou das edificações e será construída uma área de preservação ambiental.

Com informações da Prefeitura de Ivorá