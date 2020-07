Casa de Faxinal reabre neste domingo

A Casa de Faxinal vai reabrir suas portas neste domingo, dia 26 de julho, após um período sem atendimento ao público, devido à pandemia de Covid-19. O novo horário de funcionamento será das 13h às 17h, apenas nas tardes de domingo. Os produtos serão comercializados ao ar livre e por drive-thru, seguindo todos os protocolos de segurança e de prevenção ao contágio do Covid-19.

No local, situado às margens da RS 149, próximo ao trevo de acesso à Dona Francisca e São João do Polêsine, são comercializadas cucas, bolachas, geleias, licores, entre outras delícias produzidas nas agroindústrias faxinalenses. Além disso, uma variedade de artesanato em tecido, madeira e MDF, como bolsas, porta objetos, quadros, chaveiros, toalhas, panos de prato, etc.

Conforme o engenheiro agrônomo da Emater, Leonardo Basso Brondani, os visitantes vão ser recebidos com novidades. Uma pipa foi acrescentada à decoração do espaço e será aproveitada para muitos registros fotográficos. Em breve, após a restauração, também será instalada uma máquina a vapor, de 1912, doada pela família de Anselmo Montagner, da Linha Nova Palma.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno