Casa da Quarta Colônia é adquirida por empresário de Santa Maria

Realizada na manhã desta sexta-feira, dia 22, na Prefeitura de Restinga Sêca, a concorrência pública que objetivou a venda da área da Casa da Quarta Colônia localizada no entroncamento da RSC-287 com a ERS-149, no trevo da localidade de Santuário, interior de Restinga Sêca.

Participaram do processo duas empresas e mais cinco pessoas, onde o valor total avaliado pelo imóvel, que compreende o terreno e benfeitorias, estava em R$ 306 mil. Durante a abertura dos envelopes, a que ofereceu a melhor proposta foi Olavo Busnello, de Santa Maria, que ofertou o valor de R$ 526.300,00.

Agora, o processo segue com a homologação por parte do prefeito, assinatura do contrato, pagamento do valor e, por fim, a assinatura da escritura.

Segundo Elisiane Lourenço Busnello, esposa de Olavo, o casal possui restaurante em Santa Maria há 30 anos. Questionada sobre o destino a ser dado para a área na Quarta Colônia ela informou: “Nossa família é tradicional no ramo de restaurante e iremos instalar neste novo espaço algo relacionado ao setor de alimentação, porém ainda não definimos o que”, acrescentando que pretendem desmanchar a atual estrutura, realizar a drenagem do espaço e levantar o terreno.