Cartórios de Notas do RS debatem serviços digitais em Encontro Estadual em Restinga Sêca

Com quase 15 mil atos realizados de forma totalmente eletrônica desde o início da pandemia da Covid-19, os Cartórios de Notas do Rio Grande do Sul se reúnem nos próximos dias 1 e 2 de abril, no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca, para o 74º Encontro Estadual de Notários Gaúchos, evento promovido pelo Colégio Notarial do Brasil — Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS), que marcará os 60 anos de fundação da entidade e debaterá os próximos passos na prestação de serviços digitais à população.

Os dados compilados pela Central de Serviços Eletrônicos do Colégio Notarial do Brasil (Censec), plataforma de dados administrada pela entidade nacional, que reúne os atos praticados pelos Cartórios de Notas do estado do Rio Grande do Sul, mostram que em números absolutos foram 2.036 atos eletrônicos de junho a dezembro de 2020, frente à 9.850 durante todo o ano de 2021. Até março de 2022, já foram realizados 3.061 serviços notariais em meio eletrônico no estado.

Desde maio de 2020, em meio às restrições de deslocamentos causados pelo ápice da crise sanitária no país, a plataforma e-Notariado permite a prática de atos notariais em meio eletrônico. Regulamentada nacionalmente pelo Provimento nº 100 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e administrada pelo Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF), a plataforma eletrônica e-Notariado (www.e-notariado.org.br), permite a qualquer pessoa praticar os atos notariais de forma online. Os valores são os mesmos praticados nos serviços presenciais e regulamentados em tabela definida por lei estadual.

“Neste ambiente virtual o cidadão conta com toda a estrutura necessária para a realização remota dos atos com os mesmos efeitos, garantias e segurança do processo presencial. Estamos extremamente contentes de promover o debate dessa temática em nosso Encontro Estadual, para cada vez mais facilitarmos o acesso às atividades notariais e nos capacitarmos para atender aos usuários da melhor maneira possível”, destacou o presidente do CNB/RS, José Flávio Bueno Fischer.

Além da plataforma e-Notariado, a programação do evento debaterá assuntos de relevância para o notariado gaúcho, como o planejamento sucessório e os instrumentos notariais, além de palestra sobre os desafios e oportunidades, que será apresentada pelo ex-técnico e capitão da seleção brasileira, Dunga. O Encontro contará com nomes da atividade extrajudicial que irão realizar sessões de autógrafos dos seus livros e eventos de confraternização com o comediante Cris Pereira, que fará o Stand Up do personagem Gaudêncio, e o músico Kiko Lemos.

Evento: 74º Encontro Estadual de Notários Gaúchos

Data: 1º e 2 de abril

Local: Hotel Recanto Business Center, em Restinga Sêca (RS)

Abertura Oficial: Dia 01/04 às 14h

Sobre o CNB/RS

O Colégio Notarial do Brasil — Seção Rio Grande do Sul (CNB/RS) é a entidade de classe que representa institucionalmente os tabeliães de notas do estado do Rio Grande do Sul. O Colégio tem realizado diversas atividades a fim de integrar os notários do Estado e atualizá-los tanto com as novidades gerais e como as segmentadas de sua natureza.