Carteirinhas do transporte escolar de Faxinal do Soturno serão confeccionadas a partir do próximo dia 9

De 9 de janeiro a 17 de fevereiro a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno estará confeccionando as carteirinhas do transporte escolar de alunos da Rede Municipal e Estadual. Todos os alunos, mesmo os que já tinham no ano anterior, precisam fazer a carteirinha neste período.

Para alunos da Rede Municipal, basta comparecer na Secretaria Municipal da Educação, no prédio do Antigo Seminário. Já os alunos da Rede Estadual precisam apresentar os seguintes documentos: uma foto 3×4, documento de identificação e comprovante de matrícula. Os pais ou responsáveis também devem apresentar documento de identificação.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2518.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno