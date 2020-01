Carteirinha do transporte escolar de Faxinal do Soturno já pode ser feita

O período das férias escolares também é de preparação do próximo ano letivo. Na Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno, as atividades seguem a todo vapor, visando acertar todos os assuntos para o começo das aulas, em fevereiro.

A confecção da carteirinha do transporte escolar é uma dessas demandas que devem ser realizadas durante o recesso. O prazo vai do dia 20 de janeiro ao dia 20 de fevereiro, na sede da Secretaria, junto ao Antigo Seminário. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira.

Confira os documentos necessários para a confecção da carteirinha do transporte escolar:

– Documento do aluno;

– Documento do responsável;

– Comprovante de residência;

– 1 Foto 3×4 do aluno;

– Comprovante de matrícula, para os alunos da rede estadual.

Mais informações pelo telefone (55) 3263-2518.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno