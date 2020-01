Carreta carregada com arroz tomba na ERS-149 em Formigueiro

Uma carreta carregada de arroz tombou no final da manhã desta quarta-feira, dia 8, na ERS-149, em Formigueiro. O acidente aconteceu a cerca de 5 quilômetros do centro da cidade, na curva conhecida popularmente como “curva do Jari”, em sentido a Restinga Sêca. A carreta tinha como destino o município de Araranguá, em Santa Catarina.

Conforme informações repassadas pela Brigada Militar de Formigueiro, uma roda da carreta saiu para fora do asfalto e na tentativa de retornar para a via acabou tombando.

O condutor da carreta, de 54 anos, teve apenas escoriações leves. Junto dele, estava a filha de 8 anos, que não teve ferimentos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Dr. Pedro Jorge Calil e passam bem.

Até o presente momento, o trânsito está fluindo através de um dos lados da pista.

Fonte: Terra Fofa Online

Fotos: Alvaro Trojahn