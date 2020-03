Carnês do IPTU 2020 de Restinga Sêca começam a ser distribuídos nesta segunda-feira

Os carnês de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2020, do município de Restinga Sêca, estarão disponíveis ao cidadão a partir desta segunda-feira, 16. A entrega será feita pelos Correios.

A cobrança do IPTU poderá ser dividida em até nove parcelas. A primeira parcela ou cota única terá vencimento no dia 15 de abril. O cidadão que optar por pagar o valor total em cota única até a data do vencimento, terá o desconto de 15% sobre o valor do IPTU, e, pelo Programa Bom Pagador (aquele que, mesmo parcelado, paga em dia), o desconto será de 10%.

O pagamento poderá ser feito nas agencias Lotéricas e correspondentes bancários, internet e autoatendimento do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul e Sicredi. Após o vencimento, pagável apenas na Prefeitura.

Confira as datas de vencimento das parcelas:

– Cota única ou 1ª parcela: 15 de abril de 2020

– 2ª parcela: 15 de maio de 2020

– 3ª parcela: 15 de junho de 2020

– 4ª parcela: 15 de julho de 2020

– 5ª parcela: 17 de agosto de 2020

– 6ª parcela: 15 de setembro de 2020

– 7ª parcela: 18 de outubro de 2020

– 8ª parcela: 16 de novembro de 2020

– 9ª parcela: 15 de dezembro de 2020

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca