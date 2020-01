Carlos Joel é reeleito como presidente da Fetag-RS

Após o término de mais um processo eleitoral, onde mais de 600 delegados estavam aptos a votar, a nova diretoria da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – Fetag-RS – foi eleita para a gestão 2020/2024, nesta terça-feira, dia 14. A votação teve expressiva participação de agricultores e agricultoras familiares de todo o estado.

Com 95% de aprovação, a nova diretoria da Fetag-RS tem como maior desafio fortalecer a agricultura familiar, potencializar a produção mantendo qualidade, e ao mesmo tempo, gerando renda.

“Para isso, precisamos continuar com o projeto de assistência técnica, buscar políticas públicas diferenciadas que façam a diferença na vida das pessoas do campo. Estamos aqui representando os mais de 700 mil agricultores e agricultoras familiares do nosso estado, a responsabilidade é imensa, pois nossas ações impactam diretamente a vida de quem está no meio rural”, afirma o presidente reeleito Carlos Joel da Silva.

Juntamente com o presidente, foram eleitos vice-presidentes, secretários, tesoureiros, coordenadora estadual de mulheres, suplentes e conselho fiscal, num total de 26 vagas preenchidas.

“Temos como obrigação de estarmos sempre vigilantes, atentos, mas principalmente atuantes para honrar o nome da nossa instituição” finaliza Carlos Joel.

A chapa eleita para a gestão 2020/2024 é composta pelos seguintes nomes :

Presidente- Carlos Joel da Silva (Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí)

1º Vice-presidente – Eugênio Edevino Zanetti (Serra)

2º Vice-Presidente – Elisete Kronbauer Hintz (Ijuí)

Secretário Geral – Jaciara Maria Muller (Vale do Caí)

1º Secretário – Pedrinho Signori (Santa Rosa)

2º Secretário – Diana Hanh Justo (Litoral)

Tesoureiro – Agnaldo Barcelos da Silva (Missões II)

1º Tesoureiro – Sergio de Miranda (Passo Fundo)

2º Tesoureiro – Marlene Weber Klassmann (Alto Jacuí)

Coordenadora de Mulheres – Maribel Costa Moreira (Sul)

1º Suplente – Adão Luiz de Moras (Médio Alto Uruguai)

2º Suplente – Jucelar Berté (Três Passos)

3º Suplente – Lérida Pivoto Pavanelo (Santa Maria)

4º Suplente – Fabio Wobeto (Sinos Serra)

5º Suplente – Josiane Cristina Einlof (Centro Serra)

6º Suplente – Adailton da Luz Costa (Campos de Cima da Serra)

7º Suplente – Devana Vestena Vedovatto (Quarta Colônia)

8º Suplente – Mariana Scaglioni Drews (Sul)

Conselho Fiscal:

Delcimar Gonçalves Borin (Santa Maria)

Ana Beatriz Eidelwein (Vale do Taquari)

Alexandre Jacó Ruedell (Alto Jacuí)

Rozane Elveni Kaufmann Scherer (Missões I)

Conselho Fiscal Suplente:

Sandra Regina Fernandes Correa (Fronteira)

Jean Henrique da Silva Cavalheiro (Missões I)

Josevane Duarte (Camaquã)

Adilson Machado da Silva (Alto Uruguai)

Fonte: Fetag-RS