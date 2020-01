Caravanas levam produtores para participar da Abertura Oficial da Colheita do Arroz

Em torno de 40 caravanas com produtores rurais são esperadas para a Abertura Oficial da Colheita do Arroz, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado em Capão do Leão (RS). O evento, que chega a sua 30ª edição, será realizado entre 12 e 14 de fevereiro tem como tema “Intensificação para a Sustentabilidade”.

De acordo com o diretor jurídico da Federarroz, Anderson Belloli, as caravanas estão sendo preparadas juntamente com os sindicatos, associações e o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). “No ano passado a iniciativa foi responsável por 30% do público total de sete mil pessoas”, destacou, complementando que o evento atraiu caravanas de Santa Catarina e países do Mercosul, como Argentina e Uruguai. “Acreditamos que, novamente, receberemos caravanas desses locais em Capão do Leão, pois a Abertura da Colheita do Arroz é, irrefutavelmente, o evento da orizicultura nacional e o maior de colheita de grãos produzidos no Brasil”, comparou.

Conforme Belloli, as caravanas são organizadas de acordo com a demanda dos produtores rurais. “Elas têm o condão de potencializar a ida dos produtores rurais na Abertura Oficial da Colheita do Arroz, para que estes busquem novas informações, se atualizem e vejam o que está disponível de mais moderno para o negócio do arroz”, afirmou.

Segundo o diretor jurídico, os visitantes poderão realizar roteiros técnicos e acompanhar debates e fóruns técnicos sobre o setor, entre outros. “Sem as caravanas muitos produtores não teriam condições de participar do evento por residirem muito longe do local, então elas têm a capacidade de potencializar a ida dos mesmos. Aqueles que tiverem interesse devem buscar informações com o seu sindicato, associação local ou junto a Federarroz”, finalizou.

A 30ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz é uma realização da Federarroz com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga.

Confira a programação completa do evento clicando AQUI. Os interessados em saber mais sobre a organização das caravanas podem entrar em contato no telefone (51) 3211.0879.

Fonte: AgroEffective