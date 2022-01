Caravana Sinos oferece cursos gratuitos no Recanto Maestro

Fundação Nacional de Artes – Funarte, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), traz para o Recanto Maestro, distrito dos municípios de São João do Polêsine e Restinga Sêca, a Caravana Sinos, que promove a capacitação gratuita de professores, monitores e alunos, instrumentistas e regentes de orquestras dos projetos sociais. O evento será realizado entre os dias 12 e 20 de fevereiro e já está com inscrições abertas no site do projeto (caravana.sinos.art.br), onde também há mais informações sobre os cursos, oficinas e professores.

Os cursos são dedicados ao ensino e prática de instrumentos como violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, percussão, música câmara e prática de orquestra. As atividades têm à frente um time de profissionais de música integrantes da rede do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e são realizadas nos espaços dos projetos sociais e instituições parceiras, como escolas, conservatórios, universidades, teatros e associações.

Caravana Sinos

A Caravana Sinos é uma iniciativa do Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e oferecerá cursos e oficinas presenciais e intensivas das diferentes linhas de ações do projeto, em cidades de todas as regiões do Brasil. No site do Caravana Sinos serão anunciadas as próximas paradas do evento. Opcionalmente, o projeto pode oferecer também oficinas de produção de óperas para as instituições que tenham interesse em abordar o gênero, formar profissionais nas áreas artística e técnica e oferecer espetáculos para a população da cidade.

O projeto Sinos

Desde julho de 2020, o Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) reúne dezenas de profissionais da música que atuam em cursos, oficinas, concertos e festivais. Iniciado durante a pandemia, as primeiras atividades foram realizadas on-line e, aos poucos, as ações retornam ao presencial, em todas as regiões do país. A ideia é capacitar regentes, instrumentistas, compositores e educadores musicais e apoiar projetos sociais de música e, ainda, contribuir para o desenvolvimento das orquestras escola de todo o país. O Sinos é uma parceria da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com curadoria de sua Escola de Música.

‘Caravana Sinos’, do Sistema Nacional de Orquestras Sociais

12 a 20 de fevereiro

Local: Recanto Maestro, no Rio Grande do Sul

Inscrições gratuitas

Inscreva-se em https://caravana.sinos.art.br

Mais informações em: inscricoes@musica.ufrj.br

Realização

Fundação Nacional de Artes – Funarte | Secretaria Especial da Cultura | Ministério do Turismo | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Curadoria: Escola de Música da UFRJ

