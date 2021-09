Caps-AD Regional de Nova Palma inicia matriciamento nos municípios de abrangência

No dia 2 de setembro os profissionais do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas – Regional (Caps-AD) Padre Otávio Ferrari de Nova Palma deu início às atividades de matriciamento nos municípios que integram a abrangência do serviço.

A primeira atividade foi realizada no município de Dona Francisca, onde participaram a secretária municipal de Saúde, Neusa Segabinazzi, a psicóloga Joze Caneda e a assistente social Michele Peixoto. As ações do Caps-AD de Nova Palma são desenvolvidas por Igor Facco Espig, coordenador de serviços; Sandra Helena Nardi, médica psiquiatra; Daiane Hernandes Velasques, terapeuta ocupacional; e Silene Galle Ceolin, enfermeira.

Matriciamento ou apoio matricial é uma atribuição do Caps que utiliza deste dispositivo para realizar a atenção em saúde de forma compartilhada com as equipes para produzir saúde, com vistas à integralidade dos sujeitos por meio do trabalho interdisciplinar e de corresponsabilização do cuidado.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma