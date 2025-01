Cappa comemora as 11 mil visitas realizadas na Mostra Paleontológica

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (Cappa), com sede em São João do Polêsine, divulgou nesta terça-feira, dia 21, que a Mostra Paleontológica recebeu aproximadamente 11 mil visitantes nos últimos dois anos.

Comemorando esta marca, o espaço destinado aos visitantes permite aproximar a população e divulgar os resultados das pesquisas realizadas pela equipe na área da Paleontologia, fortalecendo a extensão universitária e permitindo a conscientização sobre a importância da valorização do patrimônio fossilífero do Quarta Colônia Geoparque Mundial Unesco.

Todas as semanas passam pelo local diversas famílias, escolas de diferentes municípios e turistas do mundo todo que são entusiastas da temática. Além de pessoas de todos os estados brasileiros, neste período o Cappa também recebeu visitantes da Ucrânia, França, Uruguai, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Portugal, Austrália, Irlanda, Polônia, Itália, Colômbia, Suíça, China, Nigéria, Alemanha, Espanha, República do Congo, Marrocos, Madagascar, Jordânia, Canadá, Índia, México, entre outros.

A Mostra Paleontológica do Cappa, localizada na Rua Maximiliano Vizzotto, nº 598, está aberta diariamente da 9h às 11h30min e das 13h30min às 17h. Visitas devem ser agendadas pelo telefone (55) 99974-1090.