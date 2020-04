Capitel em Caemborá, interior de Nova Palma, é reconstruído

Nos últimos dias a comunidade do Caemborá, interior do município de Nova Palma, concluiu a reconstrução de um de seus dois capitéis. A obra é em homenagem a Santo Antônio, localizado na região do Lajeado Seco.

Com material fornecido pela Administração Municipal e mão de obra da própria comunidade, o capitel, que estava escondido pela vegetação, foi reconstruído à beira da estrada principal, entre o Caemborá e a sede, podendo assim ser devidamente apreciado pelo público.

Esta é mais uma obra que vem a agregar no projeto da Rota dos Capitéis, que é desenvolvido desde o ano passado em parceria entre a Prefeitura de Nova Palma, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e as comunidades. O objetivo da ação é valorizar o conjunto das 40 capelinhas existentes no município.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma