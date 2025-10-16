OUVIR A RÁDIO
Facebook Instagram
Previous
Next
MAIS NOTÍCIAS

Capitéis de Ivorá são objetos de estudo

Na semana passada, a estudante do Curso de Geografia – Bacharelado – da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Manoela Horn, realizou pesquisa sobre os capitéis, que fazem parte da subida do Monte Grappa, em Ivorá.

Segundo Manoela, a atividade fez parte da Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso para a idealização de um roteiro turístico de todos os capitéis de Ivorá, em apoio ao Geoparque Quarta Colônia, a fim de subsidiar o desenvolvimento do Município.

Conforme o secretário municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Ricardo Bertoldo, este mapeamento de todos os capitéis do município é muito importante no sentido de que será um reconhecimento histórico e oficial da quantidade de capelinhas de Ivorá.

Ricardo acompanhou a estudante na pesquisa dos capitéis na subida do Monte Grappa.

Fonte: Prefeitura de Ivorá

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

Rádio Integração FM 98,5

Rua Augusto Rossi, 316
Restinga Sêca/RS

Fone/Fax: (55) 3261 1030  |  3261.1270  |  3261 1707

radio-integracao@hotmail.com

OUÇA A RÁDIO NO SEU SMARTPHONE

Android Apple