Capitéis de Ivorá são objetos de estudo

Na semana passada, a estudante do Curso de Geografia – Bacharelado – da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Manoela Horn, realizou pesquisa sobre os capitéis, que fazem parte da subida do Monte Grappa, em Ivorá.

Segundo Manoela, a atividade fez parte da Pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso para a idealização de um roteiro turístico de todos os capitéis de Ivorá, em apoio ao Geoparque Quarta Colônia, a fim de subsidiar o desenvolvimento do Município.

Conforme o secretário municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Ricardo Bertoldo, este mapeamento de todos os capitéis do município é muito importante no sentido de que será um reconhecimento histórico e oficial da quantidade de capelinhas de Ivorá.

Ricardo acompanhou a estudante na pesquisa dos capitéis na subida do Monte Grappa.

Fonte: Prefeitura de Ivorá