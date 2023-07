Capacitação em Alimentação Escolar atualiza profissionais em Agudo

As aulas estão em recesso, mas a educação não para de trabalhar. Na última quarta-feira, dia 26 de julho, um importante evento de capacitação reuniu manipuladores de alimentos das escolas do município de Agudo. A iniciativa visou a atualização sobre as regras e normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com o intuito de aprimorar a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.

A capacitação aconteceu nas instalações da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), foi ofertado pela DPM e contou com palestra ministrada pela nutricionista Sandra Pinho, profissional com experiência em alimentação escolar e ampla atuação na área da saúde.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo fornecer uma alimentação balanceada e de qualidade aos alunos das escolas públicas em todo o país. A capacitação promovida aos profissionais de Agudo buscou atualizar os manipuladores de alimentos sobre as novas diretrizes e exigências do programa, garantindo assim a adequação das refeições escolares às necessidades nutricionais dos estudantes.

Durante o evento, a nutricionista Sandra Pinho abordou temas relevantes para o preparo e distribuição das refeições escolares, como a importância da higienização dos alimentos, o controle de qualidade dos produtos utilizados, a prevenção de contaminação cruzada e a atenção às restrições alimentares de alunos com necessidades especiais.

Além disso, a palestrante destacou a relevância do trabalho dos manipuladores de alimentos na promoção da saúde e bem-estar dos estudantes. “Uma alimentação adequada é fundamental para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e adolescentes. Os profissionais que atuam na manipulação e preparo das refeições escolares têm um papel essencial nesse processo”, ressaltou a nutricionista do município, Mariana Azambuja.

A expectativa é que os conhecimentos adquiridos no evento sejam colocados em prática de forma contínua, visando sempre aprimorar o serviço de alimentação escolar e contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Agudo