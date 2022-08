Cantor Délcio Tavares realizará show em prol da Apae de Restinga Sêca

Integrando a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Restinga Sêca, o cantor Délcio Tavares realizará show no próximo dia 28 de agosto, às 12h, no Salão Evangélico.

Com o tema: “Superar barreiras para garantir inclusão”, na programação deste dia está o almoço com churrasco, galeto, lasanha, saladas e sobremesa, além do show de Délcio Tavares na sequencia. Os ingressos, que são limitados, são comercializados na sede da Apae, com os membros da diretoria, na Padaria da Dora e Liane Floricultura. O valor é de R$ 50,00 o ingresso e R$ 25,00 meia entrada.

Sobre a vinda do artista para apresentação no almoço da Apae, a coordenadora Marines Cirolini Pasa explica: “Surgiu de uma conversa da Liane, nossa presidente, com o Jaime Brum Carlos que tem contato com o cantor e ele tratou sobre o show”.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2022 ocorrerá de 21 a 28 de agosto e terá também na programação mateada, ciclo de palestras, integração com outras Apaes, palestra com Marinez Casarotto Oliveira, médica pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria (UFSM) e chefe da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos, entre outras atividades.