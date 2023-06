Candidatas ao Conselho Tutelar de Formigueiro participam de reunião com Promotor de Justiça

Na manhã desta segunda-feira, dia 19, foi realizada uma reunião com as candidatas ao Conselho Tutelar de Formigueiro para repassar orientações sobre o processo eleitoral e a prova do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca) que será aplicada no próximo dia 9 de julho, às 13h, na Escola Oliva Lorentz Schumacher.

O encontro, que ocorreu na Secretaria Municipal de Educação, contou com a presença da comissão eleitoral e do Promotor de Justiça Átila Castoldi Kochenborger, da Promotoria de Justiça de São Sepé, que esclareceu dúvidas das candidatas sobre propaganda eleitoral e vedações durante o processo de escolha.

A prova sobre o Eca vai ser feita pela empresa JL Capacitação e Consultoria, do município de Viamão, tendo a fiscalização do Ministério Público neste dia com a finalidade de apurar quaisquer irregularidades que possam ocorrer.

Fonte: Terra Fofa On Line