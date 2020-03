Cancelada a programação do aniversário de São João do Polêsine

Em virtude da situação atual que envolve a questão do Coronavírus e atendendo uma recomendação do Ministério da Saúde que recomenda evitar aglomeração de pessoas para barrar a propagação da doença, a Administração Municipal de São João do Polêsine decidiu cancelar os eventos da Semana do Município programados para os próximos dias.

Foram cancelados os eventos:

Dias 16 a 18 (segunda-feira a quinta-feira): PROJETO: CONHECENDO MEU MUNICÍPIO – Atividades alusivas a data nas escolas do município e visita ao Museu Sr. Aléssio Borin na Vila Ceolin.

Dia 21 (sábado) – 1º TORNEIO INTER-REGIONAL DE TRUCO

Dia 22 (Domingo) – 2ª CAMINHADA: CIRCUITO “PELOS CAMINHOS DO IMIGRANTE”

Dia 29 (domingo) -INTERSELEÇÕES DE FUTSAL MASCULINO SUB 37 e INAUGURAÇÃO PRAÇA DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA

A decisão também atende as determinações do Decreto 2.243, assinado pelo prefeito Matione Sonego nesta segunda-feira, dia 16, com algumas medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavirus.

Entre as medidas determinados no decreto está a suspensão, pelo prazo de trinta dias, de atividades de capacitação, treinamento, oficinas, projetos ou de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta que impliquem a aglomeração de pessoas; e a participação de servidores ou de empregados em cursos e/ ou eventos intermunicipais, interestaduais e internacionais.

A integra do decreto está disponível clicando AQUI

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine