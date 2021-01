Cancelada a Expoagro Afubra 2021

A Associação dos Fumicultores do Brasil – Afubra, organizadora da Expoagro Afubra, decidiu pelo cancelamento da feira, marcada para ocorrer de 17 a 20 de março de 2021, no Parque de Exposições, localizado em Rincão del Rey, Rio Pardo.

Em nota divulgada nesta terça-feira, dia 19, a entidade destaca que o crescimento do número de casos de Covid-19 obrigou uma tomada de posição quanto à realização de eventos para evitar aglomerações. Considerando a necessidade da preservação da saúde e após consulta feita a patrocinadores, expositores, fornecedores e produtores rurais, optou-se por cancelar o evento.

Diz parte da nota:

“Até o momento, estávamos otimistas com a realização da feira e trabalhando em protocolos de segurança exigidos pelos governos. Entretanto, o elevado número de público sempre presente no evento, que impossibilita o agendamento de visitação escalonada, e, ainda que, com todo cuidado e zelo que se poderia – e deveria – adotar, a insegurança de conseguirmos cumprir e fazer cumprir todos os procedimentos necessários persiste, e nos fez tomar essa decisão.

A Afubra lamenta, profundamente, novamente ter de cancelar a maior feira do Brasil voltada à Agricultura Familiar. Entendemos, contudo, ser de fundamental importância continuarmos a priorizar a saúde e o bem-estar de todos.”

Fonte: Afubra