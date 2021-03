Campanha “Viva Aapecan” divulga trabalho em apoio a pessoas com Câncer

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan), realiza entre os dias 29 de março a 15 de abril, a campanha “Viva Aapecan – portas abertas para acolher” com o objetivo de divulgar o trabalho da entidade, que se mantém aberta por ser um serviço essencial.

Para que continue cumprindo a missão e compromisso com os usuários serão realizadas ações virtuais em municípios de abrangência da Unidade de Santa Maria. Atualmente, a Associação oferece acompanhamento com assistente social, psicólogo e nutricionista, assistência jurídica e casa de apoio, de forma gratuita.

De modo que esse trabalho continue sendo realizado, a instituição depende do apoio e solidariedade de pessoas que abraçam a causa: “Os atendimentos aos usuários são fundamentais e ressaltamos que eles continuam tendo as mesmas necessidades.”, salienta o coordenador da Unidade, Leandro Campos.

Atendimentos em meio a pandemia

Desde o início do isolamento social, em março de 2020, a Unidade de Santa Maria realizou 245 novos cadastros de pessoas com Câncer em situação de vulnerabilidade social.

O protocolo das novas medidas restritivas alterou o trabalho da instituição, que realizou adaptações. Apesar das mudanças, os atendimentos sociais, psicológicos e nutricionais continuaram a serem procurados pelos usuários em tratamento

A costureira Janete Medianeira Cauduro, 51 anos, de Santa Maria foi uma das usuárias atendidas pela instituição após descobrir um câncer de mama em 2019, e realizar parte do tratamento durante a pandemia com o apoio da família e da Aapecan: “Fiz cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Foi um processo doloroso, porém busquei muita força na minha fé”, conta ela em depoimento para a instituição.

Ela conheceu o trabalho da Aapecan por meio das assistentes sociais do setor de Quimioterapia do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), e comenta que a Associação surgiu em um momento de negação e desanimo: “Com o apoio da psicóloga e da assistente social passei a me sentir melhor… mais forte, e acredito que com o tempo, tudo vai melhorar”, relata ela.

Atualmente, ela realiza monitoramento pelo hospital e trata de lesões na parede do estômago causadas pela radioterapia. O seu objetivo após a finalização do tratamento é voltar a trabalhar como costureira e finalizar seus estudos.

“Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher”

Para a psicóloga da Unidade, Aline Denardi, a pandemia do Covid-19 causou impactos na vida das pessoas principalmente na parte psicológica. Segundo ela, os níveis de ansiedade sentimentos de medo e insegurança também se intensificaram: “A vida da pessoa com Câncer se tornou mais estressante, estimulando as preocupações e angústias”, comenta psicóloga.

Desta forma, Aline comenta que o suporte psicológico é fundamental na busca por uma melhor forma de enfrentamento da doença. Na Aapecan, os usuários continuaram frequentando os atendimentos de forma presencial, com os cuidados necessários, e pelo telefone.

Como ajudar a Aapecan?

Toda a manutenção do trabalho da instituição recebe apoio de contribuintes, que realizam doações mensais ou esporádicas, por meio do contato realizado pelo setor de operadores de telemarketing. Interessados em se tornar um contribuinte da Associação podem entrar em contato pelo telefone (55) 3025-9400 e realizar cadastro optando pelo modo de contribuição: mensageiro, transferência bancária, PIX ou boleto bancário.

Ainda é possível participar da Ação entre Amigos: Rifa de Páscoa 2021, que sorteia sete prêmios, incluindo cestas de páscoa, massageadores eletrônicos e camisetas do Grêmio e Internacional. Cada número possui o valor de R$ 2 (dois reais) e pode ser adquirido de forma presencial na recepção da Aapecan (Avenida Borges de Medeiros, 1897, Bairro Nossa Sra. de Fátima), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e

das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, ou de modo online entrando em contato pelo WhatsApp (55) 99672-6467. O sorteio será realizado no dia 23 de abril (sexta-feira).

Sicredi Banco 748

Agência: 0434

Conta: 62137-7

Banrisul

Banco 041

Ag 351

C/C 06.127020.0-8

Caixa Econômica Federal

Banco 104

Ag 1595

C/C 257-0

Operação 03

PIX CNPJ Aapecan Santa Maria: 07.280.658/0004-96

Sobre a Aapecan

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atende, de forma gratuita, pessoas em situação de vulnerabilidade social diagnosticadas com Câncer. Desde a inauguração da primeira Unidade, em Caxias do Sul, e março de 2005, outras 13 já foram abertas no Estado do Rio Grande do Sul – dez delas com Casas de Apoio – nas quais são oferecidas, além de hospedagem com direito a acompanhante para usuários de outros Municípios, quatro refeições diárias e, na maioria delas, deslocamento aos centros médicos. Nesses 16 anos, a Aapecan já atendeu mais de 20 mil pessoas que necessitam de amparo social e emocional durante o tratamento contra o Câncer, assim como seus familiares, acompanhantes e responsáveis.

Contatos

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 1.897, Bairro Nossa Senhora de Fátima Telefone: (55) 3025-9400 e (55) 99672-6467 Redes sociais: Facebook e Instagram @aapecansm

E-mail: comunicacaosantamaria@aapecan.org

Case: Janete Medianeira Cauduro – (55) 99136-9119

