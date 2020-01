Campanha Táxi Legal em Paraíso do Sul

A Campanha Táxi Legal foi lançada no ano passado no município de Paraíso do Sul, em defesa do uso dos táxis, por ser um serviço legalizado e também chamando a atenção para serviços em situação irregular.

O objetivo da Campanha é combater o transporte clandestino, inibir crimes, evitar acidentes de trânsito, sonegação fiscal e garantir um transporte seguro ao cidadão.

Para adquirir o adesivo ‘Táxi legal’, o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos:

• Certificado de Registro e Licenciamento de veículo;

• CNH profissional no município de Paraíso do Sul contendo a anotação EAR ou exercer atividade remunerada;

• Comprovante ou declaração de residência;

• Certidão de antecedentes criminais (PF);

• Alvará de Folha Corrida (TJRS);

• Veículos com até 10 anos de uso;

• Apresentar “Termos de Vistoria Segurança/Mecânica/Limpeza Veicular” dentro dos prazos semestrais;

• Identificação de TÁXI;

Qualquer dúvida entrar em contato com a Prefeitura Municipal pelo fone: (055) 3262-1122.

Fonte: prefeitura de Paraíso do Sul