Campanha Setembro Amarelo é apresentada em São João do Polêsine

Ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 13, a apresentação para a equipe, pacientes e acompanhantes do Centro de Saúde Dr. Roberto Binatto, em São João do Polêsine, da campanha Setembro Amarelo.

A convite da unidade hospitalar, quem esteve falando sobre a campanha que busca a prevenção ao suicídio foi Simone Londero, psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A profissional, durante a fala, abordou o significado do pensamento de morte, os cinco sinais mais comuns de alerta do suicídio e o que pode ser feito para ajudar quem está passando por situações de depressão. A ação aconteceu na forma de roda de conversa, onde os participantes puderam fazer questionamentos e expor suas experiências. Simone encerrou o encontro com a passagem de um vídeo motivacional com personagens da Disney.

Com informações do Cras de São João do Polêsine.