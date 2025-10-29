Campanha Outubro Rosa é desenvolvida em Paraíso do Sul

“A importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama” foi o tema abordado pelo médico Heldenrlon Foletto, durante palestra do “Outubro Rosa”, realizada na noite desta terça-feira, dia 28, na Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul. O evento foi promovido pelas secretarias de Saúde e Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com a Câmara de Vereadores.

Foletto é especialista em radiologia e destacou a importância do diagnóstico precoce da doença e o cuidado com a saúde da mulher. De forma dinâmica, ele incentivou as mulheres à prática de atividades físicas, alimentação saudável, controle do peso, evitar o consumo de álcool e o tabagismo. Fatores que, segundo o profissional, auxiliam na prevenção do câncer de mama e melhoram a qualidade de vida das mulheres.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul