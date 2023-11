Campanha Novembro Azul é desenvolvida em Restinga Sêca

Provando que saúde também é coisa de homem, na manhã do último sábado, dia 25, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Restinga Sêca, aconteceu mais uma das atividades alusivas ao Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata.

Reunindo homens das mais variadas idades, o evento tratou do câncer de próstata abordando seus principais sintomas e maneiras de prevenção, a importância de uma alimentação saudável ressaltando os perigos do sódio e formas de substituí-lo no dia-a-dia, os benefícios dos exercícios físicos e do consumo de água, sorteios de brindes exclusivos para os participantes e também testes rápidos de HIV, VDRL, Hepatite B e C, verificação de pressão arterial e glicose.

Esta foi mais uma atividade promovida pela Secretaria Municipal da Saúde em parceria com o Rotary Club de Restinga Sêca, tendo como objetivo principal manter a saúde dos cidadãos do município.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca