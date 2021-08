Campanha MuDáAlimento na reta final

A “Campanha MuDáAlimento – quem doa com amor, planta esperança” promovida pela Afubra desde o início do mês de agosto está em sua reta final. “Temos algumas filiais que até já encerraram, pois já trocaram suas unidades de mudas de árvores nativas por alimentos não-perecíveis”, revela o gerente comercial da Agro-ComercialAfubra, Ricardo Senger Michel. Mas, ele salienta que “ainda temos mudas para quem quiser apoiar a Campanha e fazer a sua parte, tanto na preservação ambiental quanto na solidariedade, auxiliando os que têm necessidade de alimentos”.

CONFIRA:

Agudo – ainda tem mudas

Araranguá – ainda tem mudas

Arroio do Tigre – esgotado

Arvorezinha – ainda tem mudas

Braço do Norte – ainda tem mudas

Cachoeira do Sul – esgotado

Camaquã – esgotado

Candelária – esgotado

Canguçu – ainda tem mudas

Francisco Beltrão – ainda tem mudas

Herval D’Oeste – ainda tem mudas

Imbituva – esgotado

Irati – ainda tem mudas

Ituporanga – ainda tem mudas

Jaguari – ainda tem mudas

Mafra – ainda tem mudas

Rio do Sul – ainda tem mudas

Rio Negro – ainda tem mudas

Santa Cruz do Sul (bairros Centro e Ana Nery) – esgotado

São Lourenço do Sul – ainda tem mudas

São Miguel do Oeste – ainda tem mudas

Sobradinho – esgotado

Tubarão – ainda tem mudas

Venâncio Aires – ainda tem mudas

SAIBA MAIS – A Afubra promove, pelo segundo ano consecutivo, a Campanha MuDáAlimento, que consiste na troca de uma muda de árvore de espécies nativas por um quilo de alimento não-perecível. O objetivo é a preservação do meio ambiente, por meio do plantio das mudas, e também praticar a solidariedade, pois os alimentos arrecadados serão encaminhados à entidade assistenciais de municípios atendidos pela matriz e filiais da Afubra.

A Campanha de 2021 pretende doa 30 mil mudas e arrecadar 30 mil quilos de alimentos, simbolizando os 30 anos de atividades ininterruptas do Verde é Vida.As mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Bioma Pampa são oriundas do Viveiro Agroflorestal da Afubra e deviveiros parceiros. A Campanha MuDáAlimento 2021 tem o patrocínio da Adama, Husqvarna e da Syngenta.

Fonte: Afubra