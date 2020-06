Campanha Florir Paraíso segue em andamento no município

A Prefeitura de Paraíso do Sul segue com uma equipe dedicada na ornamentação de flores e árvores no município, com o intuito de deixar a cidade mais agradável em meio a tempos tão difíceis.

O plantio de mudas de rosas segue ocorrendo nas praças centrais, avenidas e ruas do centro da cidade. Mas outros pontos do município também receberão essa atenção especial. As escolas municipais, o Centro de Estudos, Centro do Idoso, nos arredores do ginásio municipal e cancha de bolão, nos canteiros próximos ao Hospital Paraíso, na Vila Paraíso e demais locais no município, pois são lugares que recebem grande fluxo de pessoas e as boas vindas a todos, após a pandemia, serão dadas pelas lindas flores que lá estarão plantadas.

A Secretaria de Agricultura realizará também o replantio de mudas de Ipês, árvore símbolo de Paraíso do Sul, que devido a estiagem e outros fatores acabaram morrendo. As árvores serão replantadas nas avenidas e ruas onde haviam sido plantadas anteriormente.

A Prefeitura pede a colaboração da comunidade paraisense, para que sigam auxiliando na manutenção das flores e árvores que estão sendo plantadas. A beleza proporcionada por elas beneficiará o dia-a-dia de todos.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul