Campanha “Faxinal Solidário” é ampliada para produção de máscaras

Desde o mês de março, a Secretaria Municipal de Assistência Social realiza a campanha “Faxinal Solidário”. Inicialmente, o objetivo da mobilização era arrecadar alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa continua, porém, com uma nova demanda: a confecção de máscaras para a proteção destas pessoas, seguindo as orientações de prevenção ao contágio do Coronavírus.

Sendo assim, as pessoas que possuem habilidades com a máquina de costura podem se voluntariar para ajudar na produção das máscaras. Quem não tiver o equipamento em casa poderá trabalhar na sala de artesanato, no Antigo Seminário. Também é possível ajudar doando os materiais usados para fazer as máscaras, ou seja, tecido de algodão, linha e elástico.

Os interessados em participar podem contatar a Secretaria de Assistência Social pelos telefones (55) 3263-2214 ou (55) 9 9131-2903.

Os alimentos não perecíveis e os materiais de higiene e limpeza podem ser entregues na sede da Secretaria (Rua Sete de Setembro, 790 – Antigo Seminário). Conforme a titular da pasta, Greici Uliana, até o momento cerca de 80 famílias já foram atendidas.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno