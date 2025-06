Campanha do Agasalho e vacinação contra a gripe é realizado no Passo do Maia, em Formigueiro

Na última quarta-feira, dia 25, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram reunidas em mais uma importante ação no interior de Formigueiro. A atividade aconteceu na localidade do Passo do Maia, levando acolhimento, cuidado e proteção à comunidade.

A equipe da Assistência Social realizou o atendimento da Campanha do Agasalho, entregando roupas e calçados arrecadados para as famílias que mais precisam, garantindo mais conforto e dignidade nesse período de frio intenso. Já a equipe da Saúde promoveu a vacinação contra a gripe (Influenza), protegendo os moradores da região e reforçando o compromisso com a prevenção e o bem-estar da população.

Com informações da Prefeitura de Formigueiro