Campanha do Agasalho e Alimento é lançada em Faxinal do Soturno

Foi lançada na manhã desta sexta-feira, dia 18, em Faxinal do Soturno, a Campanha do Agasalho e Alimento.

O coordenador regional da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Celso Carvalho esteve na Inspetoria de Defesa Agropecuária de Faxinal do Soturno para começar a mobilização. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, através das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente e de Assistência Social, e da Emater. Conforme Carvalho, a pandemia fez com que aumentasse o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e, por isso, a campanha se faz necessária.

As doações, de agasalhos e alimentos não-perecíveis, podem ser entregues na Inspetoria, junto ao Antigo Seminário (Rua Sete de Setembro, 790).

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno