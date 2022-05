Campanha do Agasalho de São João do Polêsine recolheu doações no último sábado

Foto: Cras

Dentro da Campanha do Agasalho 2022 de São João do Polêsine, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, foi realizado na tarde do último sábado, dia 7, em parceria com o grupo de trilheiros No Limite, a arrecadação de agasalhos na cidade.

Durante a ação foram percorridas diversas ruas para recolher as doações de agasalhos para adultos e crianças. Posteriormente, todas as peças de roupas doadas passarão por triagem e, por fim, destinadas às pessoas em vulnerabilidade social.

Quem ainda não teve a oportunidade de doar poderá realizar a entrega do agasalho até a próxima sexta-feira, dia 13, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).