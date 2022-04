Campanha do Agasalho 2022 é lançada em Nova Palma

Foto: Divulgação/redes sociais

Foi lançada neste mês de abril a Campanha do Agasalho 2022 de Nova Palma. O objetivo é auxiliar e aquecer as famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, a campanha está arrecadando roupas, calçados e cobertores. É solicitada a doação de peças de inverno para adultos, crianças e bebês como meias, luvas, mantas, cobertores, entre outros. Todo o material arrecadado será destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os agasalhos podem ser entregues até o dia 20 de maio no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Posto de Saúde e Polo Academia de Saúde.