Campanha Cooperação em Dobro arrecadou 31,3 toneladas de alimentos

Durante os dias 03 e 10 de julho, o Sicredi promoveu, em 17 cidades do Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte e Betim, em Minas Gerais, a ação “Cooperação em Dobro”, que arrecadou mais de 31,3 toneladas de alimentos não perecíveis. Durante estes dias, colaboradores do Sicredi realizaram, de forma voluntária, diversas atividades de arrecadação de alimentos em supermercados, ruas e nas próprias agências da cooperativa. Com um detalhe muito importante: para cada quilo arrecadado em todas as suas cidades, o Sicredi doaria outro, dobrando assim o impacto da ação. A iniciativa foi uma das ações da cooperativa realizadas como parte do Dia C, uma iniciativa nacional organizada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras) que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das transformações sociais.

“Um dos princípios do cooperativismo é o de manter um olhar atento para a comunidade. Somos uma instituição financeira e impactamos nossa sociedade de diversas formas positivas, mas entendemos a importância e a urgência de auxiliar as muitas famílias em situação de insegurança alimentar”, afirma Pedro Ferreira, presidente do conselho de administração do Sicredi Região Centro RS/MG. Inicialmente a ideia era realizar a ação somente com as agências da cooperativa, mas logo a ideia se ampliou. “Percebemos a importância de trabalharmos em cooperação com a comunidade e com outros parceiros que quisessem abraçar a causa e ampliar resultados”.

Assim juntaram-se a iniciativa parceiros como a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal), a Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), a Cooperativa Mista dos Agricultores de Toropi (Coomat) e empresas como a Cia da Carne, Rede Super (Lavras do Sul), Padaria São Jose, Supermercado Patrick e Supermercado Demelo e Supermercado Minuano. Assim como o Sicredi, estes parceiros também dobraram as quantidades de alimentos arrecadadas em suas lojas e unidades de atendimento.

“Arrecadamos, em doações, mais de 13 toneladas de alimentos. Nossa cooperativa irá doar outras 13 toneladas e nossos parceiros destinarão 5,3 toneladas. Estimamos que cerca de mais de 2,4 mil famílias serão beneficiadas com esta ação, que colocou em prática diversos dos valores que vivenciamos em nossa cooperativa” declara Pedro.

Confira abaixo as cidades e as instituições que foram beneficiadas com a Cooperação em Dobro:

Rio Grande do Sul

Toropi: Assistência Social do município de Toropi

Santana da Boa Vista: Casa de Amparo Tio Saul

Lavras do Sul: Secretaria Municipal de Assistência Social

Nova Palma: Hospital Nossa Sra. da Piedade e Assistência Social de Nova Palma, Famílias Carentes

Caçapava do Sul: Liga Feminina do Combate ao Câncer

Itaara: Centro Espirita Francisco de Assis

Dona Francisca: Secretaria de Assistência Social do Município

Vila Nova do Sul: Secretaria Municipal de Assistência Social

São Martinho da Serra: Assistência Social do município de São Martinho da Serra

Faxinal do Soturno: Secretaria Municipal de Assistência Social de Faxinal do Soturno

São João do Polêsine: CRAS de São João do Polêsine

Restinga Sêca: CRAS: Centro de Referência de Assistência Social

São Pedro do Sul: Sociedade Beneficente Lar Vovó Leopoldina

Piratini: Prefeitura Municipal de Piratini – Secretaria de Assistência Social

Formigueiro: Ação Social Mãos da Esperança da Paróquia São João Batista

São Sepé: Banco de Alimentos – CRAS (Centro de Referência e Assistência Social )

Santa Maria – Agência Centro: Mesa Brasil – Sesc, Anjos sem Asas e Estação dos Ventos

Santa Maria – Agência Dores: Mesa Brasil – Sesc

Santa Maria – Agência Camobi: Mesa Brasil – Sesc

Santa Maria – Agência Parque Industrial: Mesa Brasil – Sesc

Santa Maria – Agência Empresas: Mesa Brasil – Sesc

Santa Maria – Agência Praça Nova: Mesa Brasil – Sesc

Santa Maria – Agência Av. Nossa Sra. Medianeira: Mesa Brasil – Sesc

Minas Gerais

Betim: Centro de Referência Especializada para a população em situação de rua

Belo Horizonte – Agência Savassi: Centro de Referência Especializada para a população em situação de rua

Belo Horizonte- Agência Funcionários: Centro de Referência Especializada para a população em situação de rua

Belo Horizonte – Agência Barreiro: Centro de Referência Especializada para a população em situação de rua

Fonte: Sicredi