Campanha “Agosto Lilás” inicia em Agudo

Nesta segunda-feira, dia 7, teve início em Agudo a campanha “Agosto Lilás”, um mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. A iniciativa busca promover uma discussão ampla sobre os desafios enfrentados pelas mulheres e fomentar a compreensão da importância da Lei Maria da Penha na proteção dos direitos femininos. A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Maria Rosângela Roubuste, destaca a relevância do evento, que envolve a colaboração de diversas entidades locais.

A campanha se fundamenta na união do Poder Público com órgãos e instituições, que se reúnem para debater as questões relacionadas à violência doméstica e familiar. Neste contexto, a Escola Três de Maio, localizada em Linha Teutônia, sediou o primeiro encontro da Roda de Conversa, que contou com a participação da Delegada de Polícia, Jaqueline Siqueira Pellegrini, e Patrícia Londero, que compartilhou insights sobre o trabalho da Sala das Margaridas da Polícia Civil.

Maria Rosângela enfatiza que a Associação das Trabalhadoras Rurais (ATRA), a Escola Três de Maio e o Ministério Público são parceiros da iniciativa. A proposta de realizar essas atividades ganhou força nas reuniões do Conselho Municipal da Mulher e da Rede de Proteção, ambas compostas por representantes de entidades locais. “A colaboração de todos os envolvidos evidencia a importância de uma ação conjunta para a prevenção da violência doméstica e o fortalecimento dos laços familiares”, destaca a gestora.

A campanha também visa à participação ativa da comunidade, convidando todos a se unirem às discussões e reflexões propostas ao longo do mês. O “Agosto Lilás” se torna um espaço para o diálogo franco sobre a violência contra a mulher, promovendo a conscientização e empoderamento feminino. Através da colaboração de diferentes setores da sociedade, a campanha busca fortalecer a luta por igualdade e direitos, construindo um ambiente onde todas as mulheres possam viver com segurança, respeito e dignidade.

Fonte: Prefeitura de Agudo