Camnpal realizou Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) 2024

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) 2024 da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) foi realizada entre os dias 13 e 16 de agosto, com uma programação focada na promoção da segurança no ambiente de trabalho e na conscientização sobre temas importantes como diversidade e igualdade nas cooperativas.

No dia 13, a programação começou em Faxinal do Soturno com a palestra “Excelência em Ação: Boas práticas e conduta no ambiente profissional”, ministrada pela psicóloga Luiane Faria da Rosa.

A semana continuou em Nova Palma, onde no dia 14 o destaque foi para a palestra “A importância da Diversidade e Igualdade nas Cooperativas”, conduzida por Leonardo Koglin. No dia 15, foi a vez de Dona Francisca receber a palestra “A importância da Diversidade e Igualdade nas Cooperativas” na Associação Atlética da Camnpal.

Para encerrar a semana, no dia 16, aconteceu a palestra “Enchentes: Impactos Emocionais e Formas de Superação”, apresentada pela psicóloga Daniela de Oliveira no auditório do Super Camnpal.

Além disso, com o objetivo de envolver todos colaboradores da cooperativa nos debates, também foi produzido um programa em vídeo com um debate sobre diversidade, que foi enviado para todas unidades da Camnpal.

Fonte: Camnpal