Camnpal realiza entrega de respiradores para entidades hospitalares

Na manhã desta terça-feira, dia 28 de julho, foi realizada a entrega dos respiradores (aparelho de ventilação pulmonar) para o Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma e Hospital São Roque de Faxinal do Soturno. Os equipamentos entregues nesta data foram adquiridos com o valor repassado pela Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. – Camnpal aos Hospitais, que realizaram a compra dos aparelhos.

Os respiradores artificiais são equipamentos essenciais para a sobrevivência e recuperação de pacientes graves da Covid-19. Além disso, pela característica dos equipamentos, os mesmos serão de grande utilidade pós pandemia no ambiente hospitalar e, em caso de necessidade, para o transporte de pacientes graves.

A doação faz parte das atividades do Dia C – Dia de Cooperar, que acontece juntamente com as atividades do Dia Internacional do Cooperativismo.

“Acreditamos que podemos contribuir com a saúde, segurança e bem-estar social da população em geral, principalmente, considerando o cenário mundial relacionado a pandemia do COVID-19.

Mais do que nunca, é tempo de cooperar com a comunidade”, destaca a direção da cooperativa.

Fonte: Camnpal