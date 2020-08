Camnpal realiza doações para Hospital Nossa Senhora da Piedade e Lar Vila Itagiba

Mais uma vez a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. – Camnpal, aderiu à proposta do Dia C – Dia de Cooperar. Este projeto é uma iniciativa do Sistema OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras que, com o apoio e participação efetiva das cooperativas, tem o objetivo de promover e estimular a integração de ações voluntárias de cooperados, colaboradores, familiares e comunidades em um grande movimento de solidariedade cooperativista.

Durante o mês de julho foi realizada uma campanha de arrecadação e doação de alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas para o Lar Vila Itagiba de Santa Maria e alimentos não perecíveis para o Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma. As arrecadações aconteceram nos Supermercados da Camnpal em Nova Palma, Faxinal do Soturno, Caemborá e Dona Francisca. A campanha foi um sucesso, mesmo nesse momento de pandemia. Foi arrecadada uma grande quantidade de alimentos e fraldas geriátricas.

Na quarta-feira, dia 12 de agosto foi realizada a entrega das doações arrecadadas na campanha para o Lar Vila Itagiba de Santa Maria e Hospital Nossa Senhora da Piedade de Nova Palma.

A Camnpal agradece de forma especial cada pessoa que realizou sua doação e aos colaboradores dos supermercados da Cooperativa pelo empenho na realização desta campanha.

Fonte: Camnpal