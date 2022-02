Camnpal realiza Curso de Aplicadores de Agrotóxicos Hormonais

Foto: Camnpal

Na última semana, dias 2 e 3 de fevereiro, a Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) promoveu o Curso de Aplicadores de Agrotóxicos Hormonais em Restinga Sêca.

Realizada na localidade de Três Vendas, interior do município, e com o patrocínio da Corteva, as aulas foram destinadas aos produtores das filiais da cooperativa de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e de Arroio do Só, em Santa Maria.

Segundo a Camnpal, no decorrer do mês haverá a realização de mais cursos em outras filiais, com datas a serem divulgadas.