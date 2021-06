Camnpal realiza Aula Inaugural do Programa Aprendiz Cooperativo

Realizada na tarde de segunda-feira, dia 14, na Associação Atlética Camnpal, em Nova Palma, a Aula Inaugural da 6ª turma do Programa Aprendiz Cooperativo – Auxiliar Administrativo da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal). Ato ocorreu respeitando todos os protocolos de prevenção ao Covid-19.

Contando com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul (SESCOOP/RS), a turma é formada por 26 jovens e será desenvolvida pela Cooperativa de Trabalho Educacional Cooperconcórdia Ltda. (Cooperconcórdia) de Santa Rosa.

Inicialmente foram repassadas informações básicas sobre o programa Aprendiz Cooperativo – Auxiliar Administrativo e foram entregues os kits de materiais que serão utilizados no curso.

Entre os presentes na Aula Inaugural estavam alguns professores, que serão os facilitadores de cada módulo, além da direção e colaboradores da Camnpal, diretores da Cooperconcórdia e alguns familiares dos jovens.

Fonte: Camnpal